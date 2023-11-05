Финикс Паттерсон - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Финикс
|Фамилия
|Паттерсон
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 2000 (23 года)
|Имя
|Финикс
|Фамилия
|Паттерсон
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 2000 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|61' - 90'
|Линкольн
|2:1
|Флитвуд
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|68' - 90'
|Бристоль Роверс
|0:2
|Флитвуд
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Флитвуд
|3:0
|Порт Вейл
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Уикомб Уондерерс
|1:2
|Флитвуд
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|77' - 90'
|Флитвуд
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флитвуд
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|4:0
|Флитвуд (Флитвуд)
|05.11.2023
|1' -81'
|Киддерминстер (Киддерминстер)
|0:2
|Флитвуд (Флитвуд)
|45'