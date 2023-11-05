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    Финикс Паттерсон - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Финикс
    Фамилия Паттерсон
    Команда Флитвуд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 сентября 2000 (23 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 61' - 90' Линкольн 2:1 Флитвуд Англия. Первая лига, 32 тур
    06.02.2024 68' - 90' Бристоль Роверс 0:2 Флитвуд Англия. Первая лига, 18 тур
    03.02.2024 Был в запасе Флитвуд 3:0 Порт Вейл Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 Был в запасе Уикомб Уондерерс 1:2 Флитвуд Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 77' - 90' Флитвуд 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флитвуд 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 1' -90' Кембридж Юнайтед (Кембридж) 4:0 Флитвуд (Флитвуд)
    05.11.2023 1' -81' Киддерминстер (Киддерминстер) 0:2 Флитвуд (Флитвуд)
    45'
    Россия
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