Хабиб Аль-Вутаян - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Хабиб
|Фамилия
|Аль-Вутаян
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Даммам
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 августа 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Хабиб
|Фамилия
|Аль-Вутаян
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Даммам
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 августа 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.02.2024
|Был в запасе
|Аль-Наср
|0:2
|Аль-Хиляль
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
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|Ж
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|Дата
|Минуты
|Матч