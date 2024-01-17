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    МакКензи Хант - статистика

    #58 | Защитник
    Имя МакКензи
    Фамилия Хант
    Команда Эвертон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 2001 (22 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Манчестер Сити 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    03.02.2024 Был в запасе Эвертон 2:2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    30.01.2024 Был в запасе Фулхэм 0:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 22 тур
    27.01.2024 Был в запасе Эвертон 1:2 Лутон Таун Англия. Кубок, 1/16 финала
    17.01.2024 Был в запасе Эвертон 1:0 Кристал Пэлас Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
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