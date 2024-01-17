МакКензи Хант - статистика
#58 | Защитник
|Имя
|МакКензи
|Фамилия
|Хант
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 2001 (22 года)
|Имя
|МакКензи
|Фамилия
|Хант
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 2001 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Эвертон
|2:2
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|30.01.2024
|Был в запасе
|Фулхэм
|0:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Эвертон
|1:2
|Лутон Таун
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|17.01.2024
|Был в запасе
|Эвертон
|1:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч