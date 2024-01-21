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    Killian Prouchet - статистика

    #56 | Защитник
    Имя Killian Prouchet
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2024 Был в запасе Реймс 2:3 Тулуза Франция. Лига 1, 20 тур
    28.01.2024 Был в запасе Реймс 0:0 Нант Франция. Лига 1, 19 тур
    21.01.2024 Был в запасе Сошо 3:2
    (5:4)п         		Реймс Франция. Кубок, 1/16 финала
    Россия
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