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    Mehmet Kuzucu - статистика

    #93 | Полузащитник
    Имя Mehmet Kuzucu
    Команда Газиантеп
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Истанбулспор 1:3 Газиантеп Турция. Суперлига, 25 тур
    03.02.2024 Был в запасе Газиантеп 1:1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 24 тур
    29.01.2024 Был в запасе Галатасарай 2:1 Газиантеп Турция. Суперлига, 23 тур
    24.01.2024 Был в запасе Газиантеп 1:1 Коньяспор Турция. Суперлига, 22 тур
    21.01.2024 Был в запасе Сивасспор 2:2 Газиантеп Турция. Суперлига, 21 тур
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