Mehmet Kuzucu - статистика
#93 | Полузащитник
|Имя
|Mehmet Kuzucu
|Команда
|Газиантеп
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Mehmet Kuzucu
|Команда
|Газиантеп
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Истанбулспор
|1:3
|Газиантеп
|Турция. Суперлига, 25 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Газиантеп
|1:1
|Кайсериспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|29.01.2024
|Был в запасе
|Галатасарай
|2:1
|Газиантеп
|Турция. Суперлига, 23 тур
|24.01.2024
|Был в запасе
|Газиантеп
|1:1
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 22 тур
|21.01.2024
|Был в запасе
|Сивасспор
|2:2
|Газиантеп
|Турция. Суперлига, 21 тур