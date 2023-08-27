Рустам Турдимурадов - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Рустам
|Фамилия
|Турдимурадов
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Рустам
|Фамилия
|Турдимурадов
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|10
|0
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2023
|46' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|06.12.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Витебск (Витебск)
|27.10.2023
|1' -38'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:4
|Сморгонь (Сморгонь)
|38'
|22.10.2023
|1' -78'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27'
|07.10.2023
|46' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Динамо (Минск)
|03.10.2023
|81' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|29.09.2023
|67' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2023
|1' -72'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Гомель (Гомель)
|03.09.2023
|1' -50'
|Шахтер (Солигорск)
|3:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2023
|46' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Неман (Гродно)
|18.08.2023
|63' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)