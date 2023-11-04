Джо Грейсон - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Грейсон
|Команда
|Гейтсхед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Грейсон
|Команда
|Гейтсхед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гейтсхед
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Йовил (Йовил)
|3:2
|Гейтсхед (Гейтсхед)
|90'