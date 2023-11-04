Алекс Кеньон - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Кеньон
|Команда
|Карзон Эштон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Кеньон
|Команда
|Карзон Эштон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карзон Эштон
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -70'
|Карзон Эштон (Эштон-андер-Лайн)
|0:1
|Барнет (Лондон)
|66'