Джо Притчард - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Притчард
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уотфорд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Притчард
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уотфорд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|Был в запасе
|Аккрингтон Стэнли
|0:0
|Гримсби Таун
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Форест Грин
|0:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аккрингтон Стэнли
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|1' -33'
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
|1:2
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|7'
|04.11.2023
|1' -90'
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|2:2
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
|84'