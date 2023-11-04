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    Джо Притчард - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Джо
    Фамилия Притчард
    Команда Аккрингтон Стэнли
    Состав Основной
    Родной город Уотфорд
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 сентября 1996 (27 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 Был в запасе Аккрингтон Стэнли 0:0 Гримсби Таун Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Форест Грин 0:1 Аккрингтон Стэнли Англия. Вторая лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аккрингтон Стэнли 2 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 1' -33' Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон) 1:2 Донкастер Роверс (Донкастер)
    7'
    04.11.2023 1' -90' Донкастер Роверс (Донкастер) 2:2 Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
    84'
    Россия
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