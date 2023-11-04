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    Карл Пьерджанни - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Карл
    Фамилия Пьерджанни
    Команда Стивенидж
    Состав Основной
    Родной город Питерборо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 мая 1992 (31 год)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2024 1' - 90' Стивенидж 0:0 Кембридж Юнайтед Англия. Первая лига, 25 тур
    10.02.2024 1' - 90' Порт Вейл 2:2 Стивенидж Англия. Первая лига, 32 тур
    33'
    06.02.2024 1' - 90' Стивенидж 0:1 Рединг Англия. Первая лига, 27 тур
    03.02.2024 1' - 90' Стивенидж 1:0 Блэкпул Англия. Первая лига, 31 тур
    89'
    27.01.2024 1' - 90' Уиган Атлетик 2:3 Стивенидж Англия. Первая лига, 30 тур
    66' 63'
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