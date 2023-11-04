Карл Пьерджанни - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Пьерджанни
|Команда
|Стивенидж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Питерборо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1992 (31 год)
|Рост
|185
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Пьерджанни
|Команда
|Стивенидж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Питерборо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1992 (31 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.02.2024
|1' - 90'
|Стивенидж
|0:0
|Кембридж Юнайтед
|Англия. Первая лига, 25 тур
|10.02.2024
|1' - 90'
|Порт Вейл
|2:2
|Стивенидж
|Англия. Первая лига, 32 тур
|33'
|06.02.2024
|1' - 90'
|Стивенидж
|0:1
|Рединг
|Англия. Первая лига, 27 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Стивенидж
|1:0
|Блэкпул
|Англия. Первая лига, 31 тур
|89'
|27.01.2024
|1' - 90'
|Уиган Атлетик
|2:3
|Стивенидж
|Англия. Первая лига, 30 тур
|66' 63'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стивенидж
|4
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -90'
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|1:0
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|78'
|12.12.2023
|1' -123'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|3:4
(3:4)п
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|02.12.2023
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|81'
|04.11.2023
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|4:3
|Транмер (Транмер)
|81'