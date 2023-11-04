Эллиот Уотт - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Эллиот
|Фамилия
|Уотт
|Команда
|Солфорд Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Престон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Эллиот
|Фамилия
|Уотт
|Команда
|Солфорд Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Престон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Суиндон Таун
|1:1
|Солфорд Сити
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Солфорд Сити
|3:1
|Рексхэм
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|16' 56'
|27.01.2024
|1' - 90'
|Крю Александра
|2:3
|Солфорд Сити
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|23.01.2024
|1' - 90'
|Брэдфорд Сити
|1:1
|Солфорд Сити
|Англия. Вторая лига, 21 тур
|13'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Солфорд Сити
|2
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|1' -124'
|Солфорд Сити (Солфорд)
|4:4
(4:5)п
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|205' 4' 54'
|04.11.2023
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Солфорд Сити (Солфорд)