Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Эллиот Уотт - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Эллиот
    Фамилия Уотт
    Команда Солфорд Сити
    Состав Основной
    Родной город Престон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 2000 (23 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Суиндон Таун 1:1 Солфорд Сити Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Солфорд Сити 3:1 Рексхэм Англия. Вторая лига, 31 тур
    16' 56'
    27.01.2024 1' - 90' Крю Александра 2:3 Солфорд Сити Англия. Вторая лига, 30 тур
    23.01.2024 1' - 90' Брэдфорд Сити 1:1 Солфорд Сити Англия. Вторая лига, 21 тур
    13'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Солфорд Сити 2 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 1' -124' Солфорд Сити (Солфорд) 4:4
    (4:5)п    		 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    205' 4' 54'
    04.11.2023 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Солфорд Сити (Солфорд)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+