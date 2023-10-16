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    Эван Де Харо - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Эван
    Фамилия Де Харо
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 2002 (21 год)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гибралтар 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2023 1' -90' Гибралтар 0:6 Нидерланды
    83'
    18.11.2023 1' -90' Франция 14:0 Гибралтар
    16.10.2023 83' -90' Гибралтар 0:4 Ирландия
    Россия
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