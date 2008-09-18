Томаш Мичола - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Мичола
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Мичола
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2008
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Баник (Острава)
|18.09.2008
|1' -90'
|Баник (Острава)
|0:1
|Спартак (Москва)