Род МакДональд - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Род
|Фамилия
|МакДональд
|Команда
|Хэрроджейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1992 (31 год)
|Рост
|188
|Имя
|Род
|Фамилия
|МакДональд
|Команда
|Хэрроджейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1992 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэрроджейт
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Марин (Кросби)
|1:5
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|71'