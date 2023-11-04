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    Мич Пайннок - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Мич
    Фамилия Пайннок
    Команда Нортгемптон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 декабря 1994 (29 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Нортгемптон Таун 1:1 Болтон Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Портсмут 4:1 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Нортгемптон Таун 0:2 Шрусбери Таун Англия. Первая лига, 30 тур
    23.01.2024 1' - 90' Чарльтон 2:3 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 18 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нортгемптон Таун 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Нортгемптон Таун (Нортгемптон) 1:3 Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
    29' 85'
    Россия
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