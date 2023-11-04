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    Дэн Кроули - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Дэн
    Фамилия Кроули
    Команда Ноттс Каунти
    Состав Основной
    Родной город Ковентри
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 августа 1997 (26 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 1' - 90' Ноттс Каунти 1:3 Гиллинхэм Англия. Вторая лига, 32 тур
    13'
    03.02.2024 1' - 90' Мэнсфилд Таун 1:0 Ноттс Каунти Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Ноттс Каунти 1:1 Бэрроу Англия. Вторая лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттс Каунти 1 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Ноттс Каунти (Ноттингем) 3:2 Кроули Таун (Кроули)
    13' 58'
    Россия
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