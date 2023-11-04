Дэн Кроули - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Кроули
|Команда
|Ноттс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ковентри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Кроули
|Команда
|Ноттс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ковентри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|1' - 90'
|Ноттс Каунти
|1:3
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|13'
|03.02.2024
|1' - 90'
|Мэнсфилд Таун
|1:0
|Ноттс Каунти
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Ноттс Каунти
|1:1
|Бэрроу
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттс Каунти
|1
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Ноттс Каунти (Ноттингем)
|3:2
|Кроули Таун (Кроули)
|13' 58'