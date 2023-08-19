Густаво Сантос - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|12
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|63' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Блау-Вайс (Линц)
|10.12.2023
|1' -71'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Альтах (Альтах)
|05.12.2023
|1' -82'
|Альтах (Альтах)
|3:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|61' 43'
|26.11.2023
|1' -78'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|11.11.2023
|46' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|5:1
|Альтах (Альтах)
|64'
|05.11.2023
|71' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Рапид (Вена)
|16.09.2023
|1' -62'
|Блау-Вайс (Линц)
|1:1
|Альтах (Альтах)
|13'
|02.09.2023
|1' -67'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Штурм (Грац)
|26.08.2023
|1' -80'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:3
|Альтах (Альтах)
|19.08.2023
|60' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Альтах (Альтах)
|84'
|13.08.2023
|57' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Тироль (Ваттенс)
|63'
|05.08.2023
|72' -90'
|Рапид (Вена)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)