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    Густаво Сантос - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Густаво
    Фамилия Сантос
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июня 1996 (27 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 63' - 90' Альтах 1:1 Блау-Вайс Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Россия
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