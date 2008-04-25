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    Александр Точилин - статистика

    Имя Александр
    Отчество Васильевич
    Фамилия Точилин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник ДЮСШ-2 Темирязевского р-на, Москва
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1974 (48 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2008 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Томь (Томск)
    02.08.2008 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Динамо (Москва)
    26.07.2008 Был в запасе Динамо (Москва) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    20.07.2008 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Динамо (Москва)
    13.07.2008 Был в запасе Динамо (Москва) 4:2 Локомотив (Москва)
    06.07.2008 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:2 Динамо (Москва)
    16.05.2008 Был в запасе Динамо (Москва) 2:1 Ахмат (Грозный)
    11.05.2008 Был в запасе Сатурн (Раменское) 2:0 Динамо (Москва)
    02.05.2008 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Динамо (Москва)
    25.04.2008 Был в запасе Динамо (Москва) 0:2 Рубин (Казань)
    19.04.2008 Был в запасе ФК Москва (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    13.04.2008 Был в запасе Динамо (Москва) 4:3 Спартак (Москва)
    06.04.2008 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:2 Динамо (Москва)
    30.03.2008 Был в запасе Амкар-Пермь (Пермь) 1:2 Динамо (Москва)
    23.03.2008 Был в запасе Динамо (Москва) 2:0 Химки (Химки)
    16.03.2008 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Динамо (Москва)
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