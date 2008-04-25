|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2008
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Томь (Томск)
|02.08.2008
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Динамо (Москва)
|26.07.2008
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|20.07.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Динамо (Москва)
|13.07.2008
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|4:2
|Локомотив (Москва)
|06.07.2008
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Динамо (Москва)
|16.05.2008
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|11.05.2008
|Был в запасе
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Динамо (Москва)
|02.05.2008
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Динамо (Москва)
|25.04.2008
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|0:2
|Рубин (Казань)
|19.04.2008
|Был в запасе
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|13.04.2008
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|4:3
|Спартак (Москва)
|06.04.2008
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:2
|Динамо (Москва)
|30.03.2008
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:2
|Динамо (Москва)
|23.03.2008
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:0
|Химки (Химки)
|16.03.2008
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Динамо (Москва)