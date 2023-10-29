Эрдон Дачи - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Эрдон
|Фамилия
|Дачи
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Эрдон
|Фамилия
|Дачи
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.01.2024
|Был в запасе
|Вестерло
|4:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Гент
|2:2
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 22 тур
|20.01.2024
|1' - 72'
|Брюгге
|3:0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|13
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2024
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)
|20.01.2024
|1' -72'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Вестерло (Вестерло)
|15.12.2023
|81' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|08.12.2023
|54' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:2
|Вестерло (Вестерло)
|87'
|01.12.2023
|69' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|25.11.2023
|68' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)
|90'
|10.11.2023
|1' -70'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|04.11.2023
|1' -76'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|47'
|29.10.2023
|1' -76'
|Вестерло (Вестерло)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|11'
|21.10.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|07.10.2023
|1' -69'
|Вестерло (Вестерло)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|35'
|01.10.2023
|58' -90'
|Генк (Генк)
|3:3
|Вестерло (Вестерло)
|59'
|06.08.2023
|1' -58'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|29.07.2023
|1' -66'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)