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    Эрдон Дачи - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Эрдон
    Фамилия Дачи
    Команда Вестерло
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июля 1998 (25 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.01.2024 Был в запасе Вестерло 4:2 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    27.01.2024 Был в запасе Гент 2:2 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 22 тур
    20.01.2024 1' - 72' Брюгге 3:0 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вестерло 13 3 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2024 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 4:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    27.01.2024 Был в запасе Гент (Гент) 2:2 Вестерло (Вестерло)
    20.01.2024 1' -72' Брюгге (Брюгге) 3:0 Вестерло (Вестерло)
    15.12.2023 81' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    08.12.2023 54' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:2 Вестерло (Вестерло)
    87'
    01.12.2023 69' -90' Вестерло (Вестерло) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    25.11.2023 68' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:2 Вестерло (Вестерло)
    90'
    10.11.2023 1' -70' Вестерло (Вестерло) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    04.11.2023 1' -76' Оуд-Хеверли (Левен) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    47'
    29.10.2023 1' -76' Вестерло (Вестерло) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    11'
    21.10.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    07.10.2023 1' -69' Вестерло (Вестерло) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    35'
    01.10.2023 58' -90' Генк (Генк) 3:3 Вестерло (Вестерло)
    59'
    06.08.2023 1' -58' Вестерло (Вестерло) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    29.07.2023 1' -66' Эйпен (Эйпен) 2:2 Вестерло (Вестерло)
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