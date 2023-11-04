Аарон Морли - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Морли
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бери
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|183
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Морли
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бери
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2024
|1' - 23'
|Кембридж Юнайтед
|0:0
|Болтон
|Англия. Первая лига, 18 тур
|10.02.2024
|83' - 90'
|Нортгемптон Таун
|1:1
|Болтон
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|74' - 90'
|Болтон
|1:1
|Барнсли
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|82' - 90'
|Карлайл Юнайтед
|1:4
|Болтон
|Англия. Первая лига, 30 тур
|90'
|23.01.2024
|Был в запасе
|Болтон
|1:0
|Челтенхэм
|Англия. Первая лига, 28 тур
|20.01.2024
|58' - 90'
|Лейтон Ориент
|1:0
|Болтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|16.01.2024
|81' - 90'
|Болтон
|1:2
|Лутон Таун
|Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|4
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|81' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|07.01.2024
|73' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|02.12.2023
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|5:1
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|04.11.2023
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|4:0
|Солихалл Мурс (Солихалл)
|39' 69'