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    Аарон Морли - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Аарон
    Фамилия Морли
    Команда Болтон
    Состав Основной
    Родной город Бери
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 2000 (23 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2024 1' - 23' Кембридж Юнайтед 0:0 Болтон Англия. Первая лига, 18 тур
    10.02.2024 83' - 90' Нортгемптон Таун 1:1 Болтон Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 74' - 90' Болтон 1:1 Барнсли Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 82' - 90' Карлайл Юнайтед 1:4 Болтон Англия. Первая лига, 30 тур
    90'
    23.01.2024 Был в запасе Болтон 1:0 Челтенхэм Англия. Первая лига, 28 тур
    20.01.2024 58' - 90' Лейтон Ориент 1:0 Болтон Англия. Первая лига, 29 тур
    16.01.2024 81' - 90' Болтон 1:2 Лутон Таун Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 4 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2024 81' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    07.01.2024 73' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Болтон (Болтон)
    02.12.2023 1' -90' Болтон (Болтон) 5:1 Хэрроджейт (Хэрроджейт)
    04.11.2023 1' -90' Болтон (Болтон) 4:0 Солихалл Мурс (Солихалл)
    39' 69'
    Россия
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