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    Максимилиано Араухо - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Максимилиано
    Фамилия Араухо
    Команда Толука
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 2000 (23 года)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.02.2024 70' - 90' Эредиано 1:2 Толука Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уругвай 4 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2023 1' -62' Аргентина 0:2 Уругвай
    12.10.2023 72' -90' Колумбия 2:2 Уругвай
    13.09.2023 1' -71' Эквадор 2:1 Уругвай
    38'
    09.09.2023 1' -90' Уругвай 3:1 Чили
    Россия
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