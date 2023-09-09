Максимилиано Араухо - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Максимилиано
|Фамилия
|Араухо
|Команда
|Толука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|179
|Имя
|Максимилиано
|Фамилия
|Араухо
|Команда
|Толука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.02.2024
|70' - 90'
|Эредиано
|1:2
|Толука
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд, первый матч