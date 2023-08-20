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    Бастьен Меупию - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Бастьен
    Фамилия Меупию
    Команда Нант
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 марта 2006 (17 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2023 1' -9' Нант (Нант) 1:1 Марсель (Марсель)
    9'
    25.08.2023 Был в запасе Нант (Нант) 3:3 Монако (Монако)
    20.08.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:0 Нант (Нант)
    Россия
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