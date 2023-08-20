Бастьен Меупию - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Бастьен
|Фамилия
|Меупию
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 2006 (17 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Бастьен
|Фамилия
|Меупию
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 2006 (17 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2023
|1' -9'
|Нант (Нант)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|9'
|25.08.2023
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|3:3
|Монако (Монако)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Нант (Нант)