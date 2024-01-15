Уильям Теймен - статистика
#40 | Защитник
|Имя
|Уильям
|Фамилия
|Теймен
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 2023 (0 лет)
|Имя
|Уильям
|Фамилия
|Теймен
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 2023 (0 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.01.2024
|Был в запасе
|Бертон Альбион
|2:0
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|15.01.2024
|Был в запасе
|Дерби Каунти
|3:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч