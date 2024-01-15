Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Уильям Теймен - статистика

    #40 | Защитник
    Имя Уильям
    Фамилия Теймен
    Команда Бертон Альбион
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 2023 (0 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.01.2024 Был в запасе Бертон Альбион 2:0 Чарльтон Англия. Первая лига, 29 тур
    15.01.2024 Был в запасе Дерби Каунти 3:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+