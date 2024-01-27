Бэйли Дипепа - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Бэйли
|Фамилия
|Дипепа
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Бэйли
|Фамилия
|Дипепа
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2024
|Был в запасе
|Рединг
|0:0
|Порт Вейл
|Англия. Первая лига, 28 тур
|10.02.2024
|83' - 90'
|Порт Вейл
|2:2
|Стивенидж
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|68' - 90'
|Порт Вейл
|0:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|68' - 90'
|Флитвуд
|3:0
|Порт Вейл
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Порт Вейл
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч