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    Бэйли Дипепа - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Бэйли
    Фамилия Дипепа
    Команда Порт Вейл
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2024 Был в запасе Рединг 0:0 Порт Вейл Англия. Первая лига, 28 тур
    10.02.2024 83' - 90' Порт Вейл 2:2 Стивенидж Англия. Первая лига, 32 тур
    06.02.2024 68' - 90' Порт Вейл 0:1 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 18 тур
    03.02.2024 68' - 90' Флитвуд 3:0 Порт Вейл Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 Был в запасе Порт Вейл 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
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