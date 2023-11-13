Jaime Vázquez - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Jaime Vázquez
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jaime Vázquez
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Спортинг
|1:0
|Реал Ов
|Испания. Сегунда, 26 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Реал Ов
|1:0
|Леганес
|Испания. Сегунда, 24 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Расинг де Феррол
|1:3
|Реал Ов
|Испания. Сегунда, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Ов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Реал Ов (Овьедо)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:3
|Реал Ов (Овьедо)
|13.01.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|21.12.2023
|Был в запасе
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:1
|Реал Ов (Овьедо)
|15.12.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|3:2
|Эльче (Эльче)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:2
|Реал Ов (Овьедо)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|19.11.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|13.11.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Картахена (Картахена)