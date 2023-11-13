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    Jaime Vázquez - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Jaime Vázquez
    Команда Реал Ов
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Спортинг 1:0 Реал Ов Испания. Сегунда, 26 тур
    27.01.2024 Был в запасе Реал Ов 1:0 Леганес Испания. Сегунда, 24 тур
    20.01.2024 Был в запасе Расинг де Феррол 1:3 Реал Ов Испания. Сегунда, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Ов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:0 Реал Ов (Овьедо)
    27.01.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 1:0 Леганес (Леганес)
    20.01.2024 Был в запасе Расинг де Феррол (Феррол) 1:3 Реал Ов (Овьедо)
    13.01.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:1 Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
    21.12.2023 Был в запасе Вильярреал Б (Вильярреал) 1:1 Реал Ов (Овьедо)
    15.12.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 3:2 Эльче (Эльче)
    10.12.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:2 Реал Ов (Овьедо)
    01.12.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    19.11.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    13.11.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 1:1 Картахена (Картахена)
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