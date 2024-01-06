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    Микель Миллер - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Микель
    Фамилия Миллер
    Команда Плимут Аргайл
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 декабря 1995 (28 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 72' Сандерленд 3:1 Плимут Аргайл Англия. Чемпионшип, 31 тур
    03.02.2024 1' - 86' Суонси 0:1 Плимут Аргайл Англия. Чемпионшип, 30 тур
    82'
    27.01.2024 1' - 77' Лидс 1:1 Плимут Аргайл Англия. Кубок, 1/16 финала
    20.01.2024 1' - 90' Плимут Аргайл 3:1 Кардифф Англия. Чемпионшип, 28 тур
    41'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Плимут Аргайл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2024 1' -77' Лидс (Лидс) 1:1 Плимут Аргайл (Плимут)
    06.01.2024 1' -84' Плимут Аргайл (Плимут) 3:1 Саттон Юнайтед (Саттон)
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