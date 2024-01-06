Микель Миллер - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1995 (28 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1995 (28 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 72'
|Сандерленд
|3:1
|Плимут Аргайл
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|03.02.2024
|1' - 86'
|Суонси
|0:1
|Плимут Аргайл
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|82'
|27.01.2024
|1' - 77'
|Лидс
|1:1
|Плимут Аргайл
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|20.01.2024
|1' - 90'
|Плимут Аргайл
|3:1
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|41'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Плимут Аргайл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2024
|1' -77'
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Плимут Аргайл (Плимут)
|06.01.2024
|1' -84'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|3:1
|Саттон Юнайтед (Саттон)