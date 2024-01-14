Antonis Eleftheriou - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Antonis Eleftheriou
|Команда
|АЕЗ Закакиу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Antonis Eleftheriou
|Команда
|АЕЗ Закакиу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|Был в запасе
|АЕЗ Закакиу
|3:3
|Отеллос Афиену
|Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
|05.02.2024
|Был в запасе
|Этникос
|4:1
|АЕЗ Закакиу
|Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Аполлон
|0:0
|АЕЗ Закакиу
|Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
|21.01.2024
|Был в запасе
|АЕЗ Закакиу
|0:0
|Омония
|Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
|14.01.2024
|Был в запасе
|Пафос
|4:0
|АЕЗ Закакиу
|Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч