Corey Brown - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Corey Brown
|Команда
|Брисбен Роар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Corey Brown
|Команда
|Брисбен Роар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|68' - 90'
|Брисбен Роар
|5:1
|Мельбурн Сити
|Австралия. А-лига, 16 тур
|02.02.2024
|41' - 90'
|Брисбен Роар
|1:1
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 15 тур
|90'
|27.01.2024
|68' - 90'
|Сентрал Кост Маринерс
|2:0
|Брисбен Роар
|Австралия. А-лига, 14 тур
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч