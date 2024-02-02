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    Zsombor Molnár - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Zsombor Molnár
    Команда Уйпешт
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Дьошдьер 1:2 Уйпешт Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
    06.02.2024 Был в запасе Уйпешт 1:2 Дебрецен Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
    02.02.2024 1' - 90' МТК 2:0 Уйпешт Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
    Мобильная версия
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