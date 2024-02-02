Zsombor Molnár - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Zsombor Molnár
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Zsombor Molnár
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Дьошдьер
|1:2
|Уйпешт
|Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
|06.02.2024
|Был в запасе
|Уйпешт
|1:2
|Дебрецен
|Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
|02.02.2024
|1' - 90'
|МТК
|2:0
|Уйпешт
|Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч