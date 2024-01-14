Eren Kaya - статистика
#76 | Нападающий
|Имя
|Eren Kaya
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Eren Kaya
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.01.2024
|Был в запасе
|Сивасспор
|1:0
|Бешикташ
|Турция. Суперлига, 23 тур
|24.01.2024
|Был в запасе
|Антальяспор
|2:1
|Сивасспор
|Турция. Суперлига, 22 тур
|21.01.2024
|Был в запасе
|Сивасспор
|2:2
|Газиантеп
|Турция. Суперлига, 21 тур
|14.01.2024
|Был в запасе
|Самсунспор
|2:0
|Сивасспор
|Турция. Суперлига, 20 тур