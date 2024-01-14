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    Eren Kaya - статистика

    #76 | Нападающий
    Имя Eren Kaya
    Команда Сивасспор
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.01.2024 Был в запасе Сивасспор 1:0 Бешикташ Турция. Суперлига, 23 тур
    24.01.2024 Был в запасе Антальяспор 2:1 Сивасспор Турция. Суперлига, 22 тур
    21.01.2024 Был в запасе Сивасспор 2:2 Газиантеп Турция. Суперлига, 21 тур
    14.01.2024 Был в запасе Самсунспор 2:0 Сивасспор Турция. Суперлига, 20 тур
    Россия
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