Matthew Scarcella - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Matthew Scarcella
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Matthew Scarcella
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|65' - 90'
|Сентрал Кост Маринерс
|1:3
|Сидней
|Австралия. А-лига, 16 тур
|03.02.2024
|78' - 90'
|Вестерн Юнайтед
|2:2
|Сидней
|Австралия. А-лига, 15 тур
|26.01.2024
|Был в запасе
|Мельбурн Виктори
|1:1
|Сидней
|Австралия. А-лига, 14 тур
|19.01.2024
|85' - 90'
|Сидней
|4:0
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч