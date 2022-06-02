Нилл МакГинн - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Нилл
|Фамилия
|МакГинн
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донагмор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Имя
|Нилл
|Фамилия
|МакГинн
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донагмор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2022
|69' -90'
|Северная Ирландия
|2:2
|Кипр
|09.06.2022
|Был в запасе
|Косово
|3:2
|Северная Ирландия
|05.06.2022
|1' -90'
|Кипр
|0:0
|Северная Ирландия
|02.06.2022
|62' -90'
|Северная Ирландия
|0:1
|Греция