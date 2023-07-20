Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Шотландия. Премьер-лига 2021/2022 Шотландия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Шотландия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Шотландия. Плей-офф 2016/2017 Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009