Jayden Gorman - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Jayden Gorman
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jayden Gorman
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|Был в запасе
|Аделаида Юнайтед
|3:3
|Перт Глори
|Австралия. А-лига, 16 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|Перт Глори
|Австралия. А-лига, 13 тур
|14.01.2024
|Был в запасе
|Перт Глори
|3:4
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 27 тур
|Команда
|И
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|Ж
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|Дата
|Минуты
|Матч