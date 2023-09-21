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    Бернард Каррица - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Бернард
    Фамилия Каррица
    Команда Балкани
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 2001 (23 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балкани 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 Был в запасе Динамо (Загреб) 3:0 Балкани (Сува Река)
    30.11.2023 1' -70' Балкани (Сува Река) 0:1 Виктория (Пльзень)
    09.11.2023 Был в запасе Астана (Астана) 0:0 Балкани (Сува Река)
    26.10.2023 Был в запасе Балкани (Сува Река) 1:2 Астана (Астана)
    05.10.2023 Был в запасе Балкани (Сува Река) 2:0 Динамо (Загреб)
    21.09.2023 Был в запасе Виктория (Пльзень) 1:0 Балкани (Сува Река)
    Россия
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