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    Невертон - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Невертон
    Фамилия Мартинс
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июня 2005 (18 лет)
    Рост 165
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2023 Был в запасе Порту (Порту) 5:3 Шахтер (Донецк)
    28.11.2023 1' -90' Шахтер (Донецк) 1:0 Антверпен (Антверпен)
    07.11.2023 1' -90' Шахтер (Донецк) 1:0 Барселона (Барселона)
    25.10.2023 Был в запасе Барселона (Барселона) 2:1 Шахтер (Донецк)
    Россия
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