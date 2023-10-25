Невертон - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Невертон
|Фамилия
|Мартинс
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2005 (18 лет)
|Рост
|165
|Имя
|Невертон
|Фамилия
|Мартинс
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2005 (18 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2023
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|5:3
|Шахтер (Донецк)
|28.11.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Антверпен (Антверпен)
|07.11.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|25.10.2023
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:1
|Шахтер (Донецк)