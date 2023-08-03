Альмир Криезиу - статистика
#98 | Нападающий
|Имя
|Альмир
|Фамилия
|Криезиу
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 декабря 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Альмир
|Фамилия
|Криезиу
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 декабря 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балкани
|9
|3
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2023
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|09.11.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|0:0
|Балкани (Сува Река)
|26.10.2023
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:2
|Астана (Астана)
|8'
|05.10.2023
|1' -71'
|Балкани (Сува Река)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|44' 3'
|21.09.2023
|73' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|31.08.2023
|1' -84'
|БАТЭ (Борисов)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|84'
|24.08.2023
|1' -80'
|Балкани (Сува Река)
|4:1
|БАТЭ (Борисов)
|17.08.2023
|1' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|1:3
|Балкани (Сува Река)
|10.08.2023
|1' -81'
|Балкани (Сува Река)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)
|03.08.2023
|1' -90'
|Ларн (Ларн)
|1:4
|Балкани (Сува Река)
|66'
|25.07.2023
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|3:0
|Ларн (Ларн)
|33' 65'