Matthew Baker - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Matthew Baker
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Matthew Baker
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Уолсолл
|0:3
|Ньюпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Ньюпорт Каунти
|2:1
|Суиндон Таун
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Ньюпорт Каунти
|2:4
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|20.01.2024
|Был в запасе
|Ньюпорт Каунти
|1:0
|Рексхэм
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|Был в запасе
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|06.01.2024
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Истли (Истли)
|12.12.2023
|1' -90'
|Барнет (Лондон)
|1:4
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|02.12.2023
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Барнет (Лондон)
|04.11.2023
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:0
|Олдхэм (Олдхэм)