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    Matthew Baker - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Matthew Baker
    Команда Ньюпорт Каунти
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Уолсолл 0:3 Ньюпорт Каунти Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Ньюпорт Каунти 2:1 Суиндон Таун Англия. Вторая лига, 31 тур
    28.01.2024 Был в запасе Ньюпорт Каунти 2:4 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/16 финала
    20.01.2024 Был в запасе Ньюпорт Каунти 1:0 Рексхэм Англия. Вторая лига, 29 тур
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