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    Malik Mothersille - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Malik Mothersille
    Команда Питерборо Юнайтед
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 59' - 90' Уикомб Уондерерс 5:2 Питерборо Юнайтед Англия. Первая лига, 32 тур
    06.02.2024 Был в запасе Эксетер Сити 2:1 Питерборо Юнайтед Англия. Первая лига, 18 тур
    03.02.2024 83' - 90' Питерборо Юнайтед 2:3 Уиган Атлетик Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 86' - 90' Линкольн 0:0 Питерборо Юнайтед Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 76' - 90' Питерборо Юнайтед 2:1 Шрусбери Таун Англия. Первая лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Питерборо Юнайтед 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2024 68' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:3 Лидс (Лидс)
    04.11.2023 87' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Солфорд Сити (Солфорд)
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