Malik Mothersille - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Malik Mothersille
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Malik Mothersille
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|59' - 90'
|Уикомб Уондерерс
|5:2
|Питерборо Юнайтед
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|Был в запасе
|Эксетер Сити
|2:1
|Питерборо Юнайтед
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|83' - 90'
|Питерборо Юнайтед
|2:3
|Уиган Атлетик
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|86' - 90'
|Линкольн
|0:0
|Питерборо Юнайтед
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|76' - 90'
|Питерборо Юнайтед
|2:1
|Шрусбери Таун
|Англия. Первая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Питерборо Юнайтед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|68' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:3
|Лидс (Лидс)
|04.11.2023
|87' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Солфорд Сити (Солфорд)