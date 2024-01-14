Riley Warland - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Riley Warland
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Riley Warland
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|1' - 71'
|Аделаида Юнайтед
|3:3
|Перт Глори
|Австралия. А-лига, 16 тур
|02.02.2024
|1' - 90'
|Перт Глори
|4:2
|Мельбурн Сити
|Австралия. А-лига, 15 тур
|28.01.2024
|1' - 71'
|Макартур
|2:2
|Перт Глори
|Австралия. А-лига, 14 тур
|20.01.2024
|1' - 79'
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|Перт Глори
|Австралия. А-лига, 13 тур
|20'
|14.01.2024
|1' - 90'
|Перт Глори
|3:4
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч