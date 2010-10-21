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    Анте Томич - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Анте
    Фамилия Томич
    Команда Хиросима Санфречче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 мая 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2010 69' -90' Динамо (Загреб) 0:0 Брюгге (Брюгге)
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