Анте Томич - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Томич
|Команда
|Хиросима Санфречче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Томич
|Команда
|Хиросима Санфречче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2010
|69' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)