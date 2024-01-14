Daniel Stynes - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Daniel Stynes
|Команда
|Ньюкасл Джетс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Daniel Stynes
|Команда
|Ньюкасл Джетс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.01.2024
|1' - 46'
|Ньюкасл Джетс
|1:2
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 14 тур
|23.01.2024
|1' - 89'
|Ньюкасл Джетс
|3:1
|Брисбен Роар
|Австралия. А-лига, 12 тур
|19.01.2024
|57' - 90'
|Сидней
|4:0
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 13 тур
|14.01.2024
|1' - 59'
|Брисбен Роар
|3:2
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 27 тур
|18' 49'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч