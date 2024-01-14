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    Michael Weier - статистика

    #20 | Вратарь
    Имя Michael Weier
    Команда Ньюкасл Джетс
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 Был в запасе Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Австралия. А-лига, 15 тур
    27.01.2024 Был в запасе Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс Австралия. А-лига, 14 тур
    19.01.2024 Был в запасе Сидней 4:0 Ньюкасл Джетс Австралия. А-лига, 13 тур
    14.01.2024 Был в запасе Брисбен Роар 3:2 Ньюкасл Джетс Австралия. А-лига, 27 тур
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