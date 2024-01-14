Michael Weier - статистика
#20 | Вратарь
|Имя
|Michael Weier
|Команда
|Ньюкасл Джетс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Michael Weier
|Команда
|Ньюкасл Джетс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|Был в запасе
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 15 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Ньюкасл Джетс
|1:2
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 14 тур
|19.01.2024
|Был в запасе
|Сидней
|4:0
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 13 тур
|14.01.2024
|Был в запасе
|Брисбен Роар
|3:2
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 27 тур