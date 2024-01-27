Jason Hoffman - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Jason Hoffman
|Команда
|Ньюкасл Джетс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jason Hoffman
|Команда
|Ньюкасл Джетс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3:3
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 16 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 15 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Ньюкасл Джетс
|1:2
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 14 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч