Connor Chapman - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Connor Chapman
|Команда
|Мельбурн Виктори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Connor Chapman
|Команда
|Мельбурн Виктори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Мельбурн Виктори
|0:1
|Макартур
|Австралия. А-лига, 16 тур
|03.02.2024
|81' - 90'
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 15 тур
|90'
|26.01.2024
|Был в запасе
|Мельбурн Виктори
|1:1
|Сидней
|Австралия. А-лига, 14 тур
|19.01.2024
|63' - 90'
|Веллингтон Феникс
|1:1
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 13 тур
|79'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч