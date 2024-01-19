Christian Siciliano - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Christian Siciliano
|Команда
|Мельбурн Виктори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Christian Siciliano
|Команда
|Мельбурн Виктори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Мельбурн Виктори
|0:1
|Макартур
|Австралия. А-лига, 16 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 15 тур
|26.01.2024
|Был в запасе
|Мельбурн Виктори
|1:1
|Сидней
|Австралия. А-лига, 14 тур
|19.01.2024
|Был в запасе
|Веллингтон Феникс
|1:1
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 13 тур