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    James Nikolovski - статистика

    #32 | Защитник
    Имя James Nikolovski
    Команда Брисбен Роар
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Брисбен Роар 5:1 Мельбурн Сити Австралия. А-лига, 16 тур
    02.02.2024 Был в запасе Брисбен Роар 1:1 Веллингтон Феникс Австралия. А-лига, 15 тур
    59'
    27.01.2024 1' - 90' Сентрал Кост Маринерс 2:0 Брисбен Роар Австралия. А-лига, 14 тур
    18.01.2024 Был в запасе Брисбен Роар 1:3 Макартур Австралия. А-лига, 13 тур
    14.01.2024 Был в запасе Брисбен Роар 3:2 Ньюкасл Джетс Австралия. А-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
    Мобильная версия
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