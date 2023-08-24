Марцел Ратник - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Марцел
|Фамилия
|Ратник
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Марцел
|Фамилия
|Ратник
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Олимпия (Любляна)
|24.08.2023
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|0:2
|Карабах (Агдам)