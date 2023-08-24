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    Марцел Ратник - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Марцел
    Фамилия Ратник
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 декабря 2003 (20 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2023 1' -90' Карабах (Агдам) 1:1 Олимпия (Любляна)
    24.08.2023 1' -90' Олимпия (Любляна) 0:2 Карабах (Агдам)
    Россия
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