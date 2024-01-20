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    Nicolai Skoglund - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Nicolai Skoglund
    Команда Докса Катокопиас
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Докса Катокопиас 0:3 Неа Саламис Фамагуста Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
    05.02.2024 Был в запасе Отеллос Афиену 0:0 Докса Катокопиас Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
    01.02.2024 Был в запасе Докса Катокопиас 0:2 Этникос Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
    27.01.2024 Был в запасе Анортосис 0:2 Докса Катокопиас Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
    20.01.2024 Был в запасе Докса Катокопиас 0:3 Аполлон Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
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