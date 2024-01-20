Nicolai Skoglund - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Nicolai Skoglund
|Команда
|Докса Катокопиас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Nicolai Skoglund
|Команда
|Докса Катокопиас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Докса Катокопиас
|0:3
|Неа Саламис Фамагуста
|Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
|05.02.2024
|Был в запасе
|Отеллос Афиену
|0:0
|Докса Катокопиас
|Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
|01.02.2024
|Был в запасе
|Докса Катокопиас
|0:2
|Этникос
|Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Анортосис
|0:2
|Докса Катокопиас
|Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Докса Катокопиас
|0:3
|Аполлон
|Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
|Команда
|И
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч