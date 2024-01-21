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    Marijan Šuto - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Marijan Šuto
    Команда Отеллос Афиену
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 90' - 90' АЕЗ Закакиу 3:3 Отеллос Афиену Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
    05.02.2024 Был в запасе Отеллос Афиену 0:0 Докса Катокопиас Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
    31.01.2024 Был в запасе Арис 4:0 Отеллос Афиену Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
    28.01.2024 1' - 90' Отеллос Афиену 0:0 АЕЛ Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
    21.01.2024 61' - 90' АПОЭЛ 6:0 Отеллос Афиену Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
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