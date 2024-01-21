Marijan Šuto - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Marijan Šuto
|Команда
|Отеллос Афиену
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Marijan Šuto
|Команда
|Отеллос Афиену
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|90' - 90'
|АЕЗ Закакиу
|3:3
|Отеллос Афиену
|Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
|05.02.2024
|Был в запасе
|Отеллос Афиену
|0:0
|Докса Катокопиас
|Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
|31.01.2024
|Был в запасе
|Арис
|4:0
|Отеллос Афиену
|Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
|28.01.2024
|1' - 90'
|Отеллос Афиену
|0:0
|АЕЛ
|Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
|21.01.2024
|61' - 90'
|АПОЭЛ
|6:0
|Отеллос Афиену
|Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч