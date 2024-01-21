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    Angelis Angeli - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Angelis Angeli
    Команда Кармиотисса
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 71' - 90' Арис 3:0 Кармиотисса Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
    06.02.2024 90' - 90' Кармиотисса 1:3 АЕЛ Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
    01.02.2024 1' - 90' АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
    26.01.2024 1' - 90' Кармиотисса 1:3 АЕК Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
    21.01.2024 1' - 90' Кармиотисса 0:1 Неа Саламис Фамагуста Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
    78'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
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