Angelis Angeli - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Angelis Angeli
|Команда
|Кармиотисса
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Angelis Angeli
|Команда
|Кармиотисса
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|71' - 90'
|Арис
|3:0
|Кармиотисса
|Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
|06.02.2024
|90' - 90'
|Кармиотисса
|1:3
|АЕЛ
|Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
|01.02.2024
|1' - 90'
|АПОЭЛ
|0:0
|Кармиотисса
|Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
|26.01.2024
|1' - 90'
|Кармиотисса
|1:3
|АЕК
|Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
|21.01.2024
|1' - 90'
|Кармиотисса
|0:1
|Неа Саламис Фамагуста
|Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
|78'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч